В Рязани запланировали ямочный ремонт на пяти улицах

В Рязани продолжаются работы по уборке и благоустройству города. Об этом сообщается на сайте администрации.

23 июля, в субботу, запланировано проведение ямочного ремонта на улицах Тимакова, Тепличная, Касимовское шоссе, Старообрядческий проезд, Мещерская. Также ведутся работы по сетям уличного освещения на улицах Юбилейная и Интернациональная. С дорог на улицах Коняева и Центральная в Дягилеве убирают грунтовые наносы.

На 23 июля также запланировано выкашивание газонов, уход за цветами и кустарниками. Также уберут мусор, очистят урны,подметут дороги и тротуары в парках, скверах, улицах.

В ночь с 22 на 23 июля спецтехника убирала грунтовые наносы на участке улицы Чапаева (от Кудрявцева до Пролетарской). Также проводилась уборка дорог во всех районах города.