Воскресенье, 2 июня, 2024

В Рязани заметили возгорание у пекарни «Лесок»

Автор: Кристина Аманн

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Рязанцы заняли на видео пожар на Восточном промузле. Видео выложили в группе «Подслушано в Рязани».

В посте сообщается, что возгорание, по предварительной информации, произошло на КПП у пекарни «Лесок».

Подробности уточняются.

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