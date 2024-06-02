В Рязани заметили возгорание у пекарни «Лесок»

Рязанцы заняли на видео пожар на Восточном промузле. Видео выложили в группе «Подслушано в Рязани».
В посте сообщается, что возгорание, по предварительной информации, произошло на КПП у пекарни «Лесок».
Подробности уточняются.
Рязанцы заняли на видео пожар на Восточном промузле. Видео выложили в группе «Подслушано в Рязани».
В посте сообщается, что возгорание, по предварительной информации, произошло на КПП у пекарни «Лесок».
Подробности уточняются.
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