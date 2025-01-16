Четверг, 16 января, 2025
0.5 C
Рязань
Изображение от katemangostar на Freepik
Экономика и бизнес

В Рязани закроется магазин «Лента» в Борках

Анастасия Мериакри

В Рязани закроется магазин «Лента» («Эконом») в Борках. Собственник торгово-развлекательного центра, где располагается магазин, уведомил его о расторжении договора аренды. Об этом сообщает КП-Рязань со ссылкой на ООО «Лента».

СМИ пишет, что магазин «Эконом» работает на условиях аренды. Новый собственник ТРЦ решил разорвать договор аренды и направил ООО «Лента» уведомление. Сейчас магазин ведет переговоры с собственником в надежде продолжить сотрудничество.

Есть информация, что закроют не только «Ленту», но автомойку и шашлычную, которые находятся на территории магазина.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.