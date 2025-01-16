В Рязани закроется магазин «Лента» в Борках

В Рязани закроется магазин «Лента» («Эконом») в Борках. Собственник торгово-развлекательного центра, где располагается магазин, уведомил его о расторжении договора аренды. Об этом сообщает КП-Рязань со ссылкой на ООО «Лента».

СМИ пишет, что магазин «Эконом» работает на условиях аренды. Новый собственник ТРЦ решил разорвать договор аренды и направил ООО «Лента» уведомление. Сейчас магазин ведет переговоры с собственником в надежде продолжить сотрудничество.

Есть информация, что закроют не только «Ленту», но автомойку и шашлычную, которые находятся на территории магазина.