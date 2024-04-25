В Рязани зафиксировали вспышку кори

В Рязани фиксируют вспышку заболевания кори. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Медики отмечают, что в основном болеют непривитые дети. Число заболевших растет с января и продолжает увеличиваться.

Главной проблемой, связанной со вспышкой кори, врачи называют отказ родителей делать своим детям прививки. Инфекция передается быстро, и пострадать могут даже здоровые.

Врачи утверждают, что в Рязанской области вакцина есть. Сейчас детей вакцинируют и ревакцинируют от кори, краснухи, паротита.

«Дети, которые заканчивают садик, получат ее, те, кто будет ревакцинироваться и те, кто идут в школу, и маленькие детишки в годик — приглашаем на прививку. После майских праздников мы все ее получим», — сказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по вакцинопрофилактике детского населения Елена Любинская.

Справка: согласно данным Всемирной организации здравоохранения, корь имеет очень высокий уровень заразности. Вирус кори распространяется при дыхании, кашле или чихании инфицированного человека. Чаще всего от заболевания страдают дети, но и взрослые могут с ним столкнуться.

Корь поражает дыхательные пути, а затем распространяется по всему организму. У человека поднимается температура, начинается кашель, насморк и сыпь по всему телу. Инфекция может привести к осложнениям вплоть до летального исхода.

ВОЗ называет вакцинацию наиболее эффективным способом профилактики кори и ее передачи. Она подчеркивает, что вакцина безопасна и помогает организму бороться с вирусом.