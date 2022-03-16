В Рязани задержаны закладчики-студенты

В Рязани полицейские задержали двоих участников нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

- Реклама -

Молодые люди в возрасте 21 года приехали в Рязань из соседних регионов учиться в ссузе. Оперативники выяснили, что студенты стали закладчиками нелегального магазина. Подозреваемых задержали на Касимовском шоссе.

В ходе личного досмотра у злоумышленников изъяты свертки с мефедроном массой более 70 граммов. Также найден трёхграммовая закладка. На квартире одного из задержанных правоохранители дополнительно изъяли сверток с мефедроном.

В общей сложности изъято 77 граммов запрещённого вещества.

- Реклама -

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Задержанные признались в противоправной деятельности.