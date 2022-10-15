В Рязани задержали водителя под наркотиками

На улице Северной в Рязани в 5 часов утра экипаж ДПС остановил водителя в состоянии наркотического опьянения. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Полицейские обратили внимание на машину, совершавшую странные манёвры. Также стёкла автомобиля показались правоохранителям чрезмерно тонированными. Машину остановили для проверки.
Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, анализы показали наличие в организме человека наркотического средства.
Нарушителя накажут за езду в нетрезвом виде, за отсутствие ОСАГО, за тонировку.
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