Суббота, 15 октября, 2022
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В Рязани задержали водителя под наркотиками

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На улице Северной в Рязани в 5 часов утра экипаж ДПС остановил водителя в состоянии наркотического опьянения. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Полицейские обратили внимание на машину, совершавшую странные манёвры. Также стёкла автомобиля показались правоохранителям чрезмерно тонированными. Машину остановили для проверки.

— В ходе общения с 47-летним водителем сотрудники ППСП заметили, что у него расширены зрачки, нарушена координация движений, — сообщает пресс-служба УМВД.

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, анализы показали наличие в организме человека наркотического средства.

Нарушителя накажут за езду в нетрезвом виде, за отсутствие ОСАГО, за тонировку.

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