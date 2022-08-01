В Рязани задержали подозреваемых в организации занятия проституцией

Сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Рязанской области пресекли организацию занятием проституцией. По подозрению в этом задержаны 42-летний ранее судимый предприниматель и его 27-летняя знакомая, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что задержанные с июня прошлого года по настоящее время осуществляли оказание интимных услуг. Для этого злоумышленники подыскали несколько девушек. Их контакты и профили размещали в интернете.

Мужчина осуществлял общее руководство криминальным бизнесом и доставлял проституток по адресам, его подельница проводила показы девушек перед клиентами. Сутенёры ежедневно доставляли их в бани, квартиры и сауны. Работали как в Рязани, так и за пределами города. Полученные от клиентов денежные средства распределялись разными долями между всеми участниками.

В отношении сутенёров возбудили уголовное дело. Им грозит либо штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо до 5 лет лишения свободы.