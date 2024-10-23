В Рязани задержали находящегося в федеральном розыске 19-летнего парня

23 октября в Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Произошло это в микрорайоне Приокский, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

Около 10 часов утра сотрудники ППС патрулировали в микрорайоне улицы. Они обратили внимание на мужчину, который подходил под описание ориентировки. Прохожий ускорил шаг, когда в его сторону направились полицейские, однако он был быстро остановлен патрульными.

Выяснилось, что 19-летний задержанный объявлен в федеральный розыск как уклоняющийся от наказания по статье 228 УК РФ: