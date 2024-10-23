Среда, 23 октября, 2024
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В Рязани задержали находящегося в федеральном розыске 19-летнего парня

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Валерия Мединская

23 октября в Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Произошло это в микрорайоне Приокский, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

Около 10 часов утра сотрудники ППС патрулировали в микрорайоне улицы. Они обратили внимание на мужчину, который подходил под описание ориентировки. Прохожий ускорил шаг, когда в его сторону направились полицейские, однако он был быстро остановлен патрульными.

Выяснилось, что 19-летний задержанный объявлен в федеральный розыск как уклоняющийся от наказания по статье 228 УК РФ:

— Сотрудники ППСП препроводили нарушителя в отдел полиции. Позже он будет передан инициаторам розыска, — говорится в сообщении.

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