В Рязани задержали мигранта, подозреваемого в попытке сбыта героина

В Рязани задержали мигранта, подозреваемого в попытке сбыта свыше 170 граммов героина.

Уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ в крупном размере. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники наркоконтроля задержали подозреваемого на улице Свободы. При досмотре полицейские нашли у него 172 грамма героина, расфасованные в 100 свертков.

Предварительно установлено, что иностранец проживал в Рязани постоянно и выполнял задания кураторов онлайн-магазина по сбыту наркотиков. Изъятую партию героина мужчина получил бесконтактным способом для распространения на территории областного центра.