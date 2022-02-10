В Рязани задержали 38-летнего рецидивиста, находившегося в федеральном розыске

В Рязани на улице Юбилейной сотрудники Росгвардии задержали ранее неоднократно судимого мужчину, объявленного в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 9 февраля силовики обратили внимание на рязанца, который распивал спиртное, шатаясь из стороны в сторону.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили мужчину для проверки документов, но их у него при себе не оказалось. Вскоре выяснилось, что мужчина 1984 года рождения находится в розыске за незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

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Сотрудники Росгвардии передали мужчину в ОМВД России по Московскому району города Рязани для дальнейших разбирательств.