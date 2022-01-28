В Рязани задержали 31-летнюю девушку с контейнером марихуаны

На улице Песочинской Рязани оперативники задержали 31-летнюю девушку, в рюкзаке которой находился контейнером с 40 граммами марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В сумке также находились электронные весы, упаковочные материалы. В её телефонах нашли переписки, свидетельствующие о криминальном характере деятельности.

По данным полиции, женщина работает закладчицей на один из нелегальных интернет-магазинов по продаже наркотиков.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).