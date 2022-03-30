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Среда, 30 марта, 2022

В Рязани задержали 24-летнего курьера даркнет-магазина

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В Рязани задержали 24-летнего курьера даркнет-магазина

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани на проезде Шабулина полиция задержала 24-летнего курьера даркнет-магазина, специализирующегося на сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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При досмотре у молодого человека изъяли свертки с мефедроном массой более 50 граммов. Отдельно лежали 3 грамма наркотика, который хранился для личного употребления. 

При обследовании квартиры задержанного на улице Семинарской полицейские нашли ещё более 40 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. 

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