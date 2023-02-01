Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержали 18-летнего рецидивиста, похитившего две бутылки дорогого алкоголя из магазина

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полицейский патруль задержал 18-летнего рязанца, причастного к грабежу из магазина. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Работник магазина продуктов сообщил в ОМВД по Советскому району Рязани о хищении двух бутылок крепкого дорогого алкоголя. По словам заявителя, он видел, как посетитель, спрятав спиртное в одежду, прошёл мимо кассы. На замечание продавца оплатить товар злоумышленник не отреагировал и скрылся.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по региону получил от дежурного офицера информацию о хищении из магазина.

Полицейские немедленно прибыли к месту происшествия и недалеко от магазина заметили молодого человека, подходившего под описание. Подозреваемого остановили и обнаружили при нём две бутылки коньяка такого же объёма и марки, что были похищены.

Ранее судимого за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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