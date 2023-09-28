Четверг, 28 сентября, 2023
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В Рязани высадили «Аллею нефтяников»

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В одном из самых густонаселённых районов Рязани — Дашково-Песочне — сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Рязаньнефтепродукта, РН-Смазочные материалы совместно с волонтерами «Движение Первых», юнармейцами, школьниками и общественниками высадили 135 саженцев дуба, тополя пирамидального и липы крупнолистной.

«Аллея нефтяников» появилась в сквере Скобелева. Акция приурочена к 180-летию со дня рождения «белого генерала».

Это уже вторая именная аллея от Рязанской НПК в городе. Первая от нефтяников появилась в прошлом году на улице Соколова.

Рязанская НПК входит в состав «Роснефти», компании, нацеленной на лидерские позиции в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Охрана окружающей среды — неотъемлемая часть корпоративной культуры.

РНПК реализует проекты по модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Сотрудники регулярно принимают участие в субботниках, проводят акции по озеленению. Компания оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны.

Для юных экологов предприятие организует экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы региона.

В Рязани высадили «Аллею нефтяников»
В Рязани высадили «Аллею нефтяников»
В Рязани высадили «Аллею нефтяников»
В Рязани высадили «Аллею нефтяников»
В Рязани высадили «Аллею нефтяников»
В Рязани высадили «Аллею нефтяников»
В Рязани высадили «Аллею нефтяников»

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