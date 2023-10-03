В Рязани выделили дополнительные деньги на ремонт дорог и контактных сетей и благоустройство

Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2023 год обсудили на заседании Рязанской городской Думы 3 октября.

Дополнительные средства будут выделены на благоустройство общественных территорий – 651 миллионов 195 тысяч рублей.

Средства будут направлены на благоустройство Кремлевского сквера – 244 миллионов 725 тысяч рублей, Лыбедского бульвара – 119 миллионов 670 тысяч рублей, Нижнего городского парка – 263 миллионов 331 тысяч рублей и сквера имени Маргелова — 23 миллионов 467 тысяч рублей.

200 миллионов рублей направят на капитальный ремонт сетей наружного освещений, 185 миллионов 506 тысяч рублей – на благоустройство дворовых территорий.

Около 83 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог, 70 миллионов рублей – на ремонт контактной сети троллейбусных линий, тяговых троллейбусных подстанций.