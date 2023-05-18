В Рязани выбрали Мисс и Мистера Политех

В Рязанском политехническом институте состоялось одно из самых ярких мероприятий года — «Мисс и Мистер Политех».

Претенденты достойно выступили, соревнуясь на сцене в различных конкурсах, и показали свои таланты с самой выигрышной стороны.

Авторитетное жюри распределило места следующим образом:

Мисс Политеха – Алина Зяблова

Мистер Политеха — Роман Лепешкин

Даниил Данюков и Алёна Лаврова получили звания Вице-мистер и Вице-мисс.

Призы зрительских симпатий достались Алексею Филину и Элизе Бегме.

Рязанский Политех от души поздравляет талантливых и активных студентов с заслуженными наградами и желает им новых успехов и побед.