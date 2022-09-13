В Рязани встретили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

В Рязань привезли ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Встреча прошла на территории Рязанского кремля.
Святыня будет доступна для поклонения в Успенском кафедральном соборе в течение двух дней, – рассказали ТАСС в пресс-службе Рязанской епархии.
Ковчег прибыл в Рязань в рамках масштабной программы по принесению святыни в епархии РПЦ. Программу приурочили к 600-летию со дня обретения честных мощей преподобного Сергия, которое отмечается в этом году.
Планируется, что ковчег будет принесёт как минимум в 50 епархий и пробудет в каждой два дня. Протяжённость маршрута составит примерно 30 тысяч километров.
Сергий Радонежский — основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.