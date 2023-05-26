В Рязани вручили удостоверения судьям

В пятницу, 26 мая, в Рязанском областном суде состоялось вручение служебных удостоверений судье Скопинского районного суда Рязанской области О. Б. Тимониной и судье Советского районного суда г. Рязани С. В. Сафронову. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО М. Б. Максимов, в присутствии руководства и судей областного суда, поздравил судей и пожелал крепкого здоровья и качественного отправления правосудия.