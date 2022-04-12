В Рязани временно перекроют движение по улице Новой

МП «Водоканал города Рязани» информирует, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе в районе д. 9 по ул. Новой с 20.00 13 апреля до 8.00 14 апреля будет закрыто движение транспорта по правой стороне в сторону Касимовского шоссе.

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На время производства работ будут установлены предписывающие и предупреждающие знаки дорожного движения. Место производства работ будет огорожено.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.