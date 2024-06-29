В Рязани временно открыли двустороннее движение по улице Маяковского

В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе и закрытием движения на улице Горького принято решение временно разрешить двустороннее движение по улице Маяковского. Об изменениях сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С субботы, 29 июня, по участку улицы Маяковского от площади Мичурина до улицы Кудрявцева можно будет проехать в обе стороны. На этом участке установлены соответствующие дорожные знаки.

Временная схема движения будет действовать до завершения ремонтных работ на улице Горького.