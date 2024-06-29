Суббота, 29 июня, 2024

В Рязани временно открыли двустороннее движение по улице Маяковского

Автор: 7info

Опубликовано

В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе и закрытием движения на улице Горького принято решение временно разрешить двустороннее движение по улице Маяковского. Об изменениях сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С субботы, 29 июня, по участку улицы Маяковского от площади Мичурина до улицы Кудрявцева можно будет проехать в обе стороны. На этом участке установлены соответствующие дорожные знаки.

Временная схема движения будет действовать до завершения ремонтных работ на улице Горького.

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