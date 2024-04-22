В Рязани впервые состоялся концерт в рамках проекта «Музицирование для всех»

21 апреля 2024 года в зале Дворца Молодежи состоялся I в Рязани концерт в рамках Всероссийского проекта «Музицирование для всех». Совместные концерты проекта уже проводились в залах Москвы, Перми, Тамбова, Якутска и других городов – с аншлагом и большим успехом. А теперь был организован концерт в Рязани: дети школ и детских садов, не имеющие профессиональной музыкальной подготовки, – и музыканты Оркестра русских народных инструментов Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых под руководством Владимира Ильина.

Участниками концерта являлось более 300 детей: из 13 детских садов и 10 школ Рязани; школы № 7 города Владимира. С приветственным словом к присутствующим в зале обратились Игорь Красильников – композитор, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИСРО»; Маргарита Игоревна Хлад – руководитель творческой лаборатории «Свирель Э. Смеловой» АНО ДПО «Методический центр «Свирель», редактор журнала «Искусство в школе» (г. Москва).

Дети с оркестром исполнили концертную программу, составленную из шести блоков. В нее входили «Народные мелодии – детям», пьесы из Детского альбома П.И. Чайковского, «Детская сюита» в пяти частях, «Попурри на темы военных лет» – в обработке И.М. Красильникова, а также его «Четыре русские песни» и «Детская сюита» в пяти частях. Завершила концерт лирическая музыка из кинофильмов – «Улица детства» (к/ф «Как я был вундеркиндом») и «Колыбельная» (к/ф «Цирк»).

Проект «Музицирование для всех» предусматривает проведение концертов, в которых вместе с профессиональными оркестрами выступают вокальные и инструментальные ансамбли дошкольных и общеобразовательных учреждений. Его основная идея состоит в том, чтобы вовлечь обычных детей и подростков, которые не занимаются в музыкальных школах и студиях, в концертную деятельность вместе с профессиональными оркестрами.

Значительную роль в успехе мероприятия сыграла поддержка семей юных музыкантов и энтузиазм школьных учителей и музыкальных руководителей детских садов. Помощь в проведении мероприятия оказывали и дети: журналисты школьного телевидения «75STUDIO» (школа № 75), волонтеры – старшеклассники школы № 56 и «Добро.Центра», фотографы молодежной общественной организации «Seven_Up».