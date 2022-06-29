В Рязани возобновляются перевозки по маршруту №45М2

С 1 июля в Рязани возобновляются пассажирские перевозки по маршруту №45М2, сообщает пресс-служба администрации.

Обсуживать маршрут будут автобусы среднего класса, оплачивать проезд в них можно картами «УмКА».

Пусть следования автобусов следующий:

улица1-я Красная;

улица Октябрьская;

улица Молодцова;

улица Космонавтов;

улица Промышленная;

улица Интернационльая;

улица Бирюзова;

Северная Окружная дорога (в обратном направлении автобусы будут проезжать через 12-й район посёлка Борки);

улица Каширина;

Первомайский проспект;

улица Соборная;

улица Ленина;

улица Свободы;

Окский проезд;

улица Кальная;

Касимовское шоссе;

улица Большая;

Отмечается, что в прямом направлении автобусы будут проезжать через улицу Тимакова и Касимовское шоссе, в обратном направлении – через улицу Полевую.