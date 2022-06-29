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Среда, 29 июня, 2022

В Рязани возобновляются перевозки по маршруту №45М2

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В Рязани возобновляются перевозки по маршруту №45М2

С 1 июля в Рязани возобновляются пассажирские перевозки по маршруту №45М2, сообщает пресс-служба администрации.

Обсуживать маршрут будут автобусы среднего класса, оплачивать проезд в них можно картами «УмКА».

Пусть следования автобусов следующий:

  • улица1-я Красная;
  • улица Октябрьская;
  • улица Молодцова;
  • улица Космонавтов;
  • улица Промышленная;
  • улица Интернационльая;
  • улица Бирюзова;
  • Северная Окружная дорога (в обратном направлении автобусы будут проезжать через 12-й район посёлка Борки);
  • улица Каширина;
  • Первомайский проспект;
  • улица Соборная;
  • улица Ленина;
  • улица Свободы;
  • Окский проезд;
  • улица Кальная;
  • Касимовское шоссе;
  • улица Большая;

Отмечается, что в прямом направлении автобусы будут проезжать через улицу Тимакова и Касимовское шоссе, в обратном направлении – через улицу Полевую.

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