В Рязани возобновляются перевозки по маршруту №45М2

С 1 июля в Рязани возобновляются пассажирские перевозки по маршруту №45М2, сообщает пресс-служба администрации.
Обсуживать маршрут будут автобусы среднего класса, оплачивать проезд в них можно картами «УмКА».
Пусть следования автобусов следующий:
- улица1-я Красная;
- улица Октябрьская;
- улица Молодцова;
- улица Космонавтов;
- улица Промышленная;
- улица Интернационльая;
- улица Бирюзова;
- Северная Окружная дорога (в обратном направлении автобусы будут проезжать через 12-й район посёлка Борки);
- улица Каширина;
- Первомайский проспект;
- улица Соборная;
- улица Ленина;
- улица Свободы;
- Окский проезд;
- улица Кальная;
- Касимовское шоссе;
- улица Большая;
Отмечается, что в прямом направлении автобусы будут проезжать через улицу Тимакова и Касимовское шоссе, в обратном направлении – через улицу Полевую.