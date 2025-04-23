В Рязани возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремизму

Управление ФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Рязани. Его подозревают в распространении призывов к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина на националистической почве неоднократно публиковал материалы в Telegram и на проукраинских ресурсах с призывами к насильственным действиям в отношении русских.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что подозреваемый действовал умышленно и последовательно, мотивируя свои публикации идеями национальной розни.

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Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В случае признания вины мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённых должностей или видов деятельности сроком до трёх лет.