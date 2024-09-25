Среда, 25 сентября, 2024

В Рязани возбудили уголовное дело против хозяев собаки, которая покусала ребенка

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

Хозяева ротвейлера, который покусал 5-летнюю девочку, выплатят денежную компенсацию за причинение тяжкого вреда по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в августе этого года по недосмотру хозяина ротвейлер покинул свой вольер и напал на гуляющую девочку. Ее госпитализировали в рязанскую ОДКБ с многочисленными тяжелыми травмами.

Напомним, врачи, которые оперировали пострадавшую, отметили, что такого объемного повреждения прежде на практике не встречали. Собака откусила правую почку от сосудов и мочеточника, повредила двенадцатиперстную кишку, обе плевральные полости, сломала нескольких ребер и позвонок. Также у ребенка диагностировали множественные укушенные раны туловища и конечностей.

Прокуратура в судебном порядке взыскивает с хозяев ротвейлера денежную компенсацию за причинение телесных повреждений по неосторожности и нравственные страдания. Также органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход и результаты расследования взяты на контроль прокуратурой.

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