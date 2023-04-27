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Четверг, 27 апреля, 2023

В Рязани водитель «Лады Гранты» пострадал в ДТП с Ford Focus

Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В среду, 26 апреля, в Рязани столкнулись две легковушки. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла на 191-м километре трассы М5 Урал. За рулём «Лады Гранты» находился 43-летний рязанец. Предварительно, он не предоставил преимущество проезда, и его автомобиль столкнулся с Ford Focus под управлением 22-летнего жителя посёлка Турлатово.

Водитель отечественного авто получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка.

В Рязани водитель «Лады Гранты» пострадал в ДТП с Ford Focus
В Рязани водитель «Лады Гранты» пострадал в ДТП с Ford Focus

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