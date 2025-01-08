В Рязани водитель «Яндекс Такси» пыталась выгнать мужчину с ребенком из машины. Об этом пишет «РЗН.инфо» со ссылкой на мужчину.

На заказ приехала женщина на белой «Хендэ Солярис». Мужчина пристегнул 6-летнего сына в свое детское кресло, и женщина начала поездку. Водитель проехала около 500 метров, после чего сообщила, что у нее нет отдельной страховки на ребенка. Отмечается, что в правилах сервиса наличие данного документа не предусмотрено, так как имеющийся полис распространяется на пассажиров любого возраста. Мужчина сказал, что готов покрыть убытки, если поездка их принесет.

Женщина остановила машину и сообщила, что отказывается выполнять заказ, так как изначально не было указано, что поездка будет с ребенком. Она попросила пассажиров выйти из машины. Мужчина отказался и потребовал вызвать другое такси, чтобы ребенок не замерз на улице.

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Водитель позвонила неизвестным лицам с просьбой разобраться в ситуации. Мужчина, в свою очередь, позвонил в полицию. Он сказал, что им с ребенком угрожает опасность. Полицейские на место не выехали.

Спустя какое-то время к участникам инцидента подъехал неизвестный мужчина и потребовал рязанца покинуть машину с ребенком. После очередного отказа приехавший мужчина сказал, что нужно ехать на пост ГАИ, чтобы пассажиров «выкинули из автомобиля». Сотрудникам Дягилевской Госавтоинспекции ситуацию решить не удалось.

Женщина открыла все двери в автомобиле, чтобы, по словам источника, ребенок замерз, тогда отец мальчика вызвал новое такси. Приехавшему автомобилю женщина пыталась объяснить, что нужно отказаться везти данных пассажиров.