Среда, 22 мая, 2024

В Рязани вновь перенесут дату Дня города

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани вновь изменят дату проведения Дня города. Соответствующий проект представила во время заседания комитета по соцвопросам 22 мая руководитель управления культуры Надежда Майорова.

Теперь ежегодно День города будет отмечаться в последнюю пятницу августа.

Решение представительного органа от 25 апреля будет отменено. Окончательное решение должна принять на заседании Рязанская гордума.

Ранее День города в Рязани отмечали осенью, затем его объединяли с Днём ВДВ, праздновали во время проведения Форума древних городов. Теперь, похоже, в этом вопросе навели порядок.

В этом году последняя пятница августа — 30 числа.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Профессор раскрыл опасность нового штамма коронавируса FLiRT

В Рязани эвакуируют автомобили с парковки у торгового центра

Рязанскую область атакуют мошки

Рязанские полицейские напомнили детям правила поведения в транспорте и у железных дорог

Девочки-подростки помогли спасти людей во время пожара на улице Новоселов

На Первомайском проспекте столкнулись легковушка и большегруз

Распространителя порнографии задержали в Скопинском районе

В Рязанской области фиксируют случаи заболевания боррелиозом

Трамвай сгорел в Екатеринбурге во время работы

Рязанцев предупредили о подростках-грабителях в Канищеве

Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса «Дорога звезд»

Рязанская область недополучит урожай по клубнике, малине и яблокам

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Профессор раскрыл опасность нового штамма коронавируса FLiRT

Новости мира
Альтштейн также отметил, что коронавирус больше не представляет опасности как возбудитель пандемии, вызывающей большое количество заражений и смертей.

В Рязани эвакуируют автомобили с парковки у торгового центра

Новости Рязани
По словам рязанца, эвакуируются машины, стоящие на местах для инвалидов.

Рязанскую область атакуют мошки

Новости Рязани
Полчище мошек сняли в Ермишинском районе

Рязанские полицейские напомнили детям правила поведения в транспорте и у железных дорог

Новости Рязани
Эти правила необходимо соблюдать, чтобы сохранить жизнь.

Девочки-подростки помогли спасти людей во время пожара на улице Новоселов

Новости Рязани
Отважные девочки до приезда пожарных стучали в квартиры, выводили людей из задымленного дома.