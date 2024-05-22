В Рязани вновь перенесут дату Дня города

В Рязани вновь изменят дату проведения Дня города. Соответствующий проект представила во время заседания комитета по соцвопросам 22 мая руководитель управления культуры Надежда Майорова.

Теперь ежегодно День города будет отмечаться в последнюю пятницу августа.

Решение представительного органа от 25 апреля будет отменено. Окончательное решение должна принять на заседании Рязанская гордума.

Ранее День города в Рязани отмечали осенью, затем его объединяли с Днём ВДВ, праздновали во время проведения Форума древних городов. Теперь, похоже, в этом вопросе навели порядок.

В этом году последняя пятница августа — 30 числа.