В Рязани внедорожник Land Cruiser протаранил ограждение Вознесенской церкви

Днём 10 декабря на Вознесенской площади в центре Рязани внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ограждение Вознесенской церкви, написал очевидец в группе «ДТП | Аварии | Рязань» Вконтакте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области, 51-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, столкнулся с припаркованным Volkswagen Touareg, после чего, продолжая движение, врезался в препятствие.

В результате ДТП мужчина получил травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

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Проводится проверка.