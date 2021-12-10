-7.7 C
Рязань
Пятница, 10 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани внедорожник Land Cruiser протаранил ограждение Вознесенской церкви

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / ДТП | Аварии | Рязань

Днём 10 декабря на Вознесенской площади в центре Рязани внедорожник Toyota Land Cruiser Prado врезался в ограждение Вознесенской церкви, написал очевидец в группе «ДТП | Аварии | Рязань» Вконтакте.  

Как сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области, 51-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, столкнулся с припаркованным Volkswagen Touareg, после чего, продолжая движение, врезался в препятствие.

В результате ДТП мужчина получил травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение. 

Реклама

Проводится проверка.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img