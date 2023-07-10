В Рязани ведется ремонт информационных табло на остановках общественного транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2023 году уже выполнен ремонт 43 табло.

Всего в городе размещено 109 информационных табло. Из них 26 – не работают, 13 отремонтируют в течение месяца.

Отмечается, что четыре табло не подлежат ремонту и требуют полной замены: на остановке «ул. Циолковского» (по направлению из центра в сторону Дашково-Песочни), на остановке «ЦДМ «Гермес» (по направлению из центра в сторону Дашково-Песочни), на остановке «Больница имени Семашко» (в сторону ул. Есенина) и на остановке «УРТ» (в сторону ул. Гагарина). Средства на замену неисправных табло планируется предусмотреть в городском бюджете на 2024 год.