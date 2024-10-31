Четверг, 31 октября, 2024
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В Рязани в ходе рейда поставили на учёт шестерых натурализованных граждан

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Алексей Самохин
Фото: министерство обороны РФ, mil.ru

Военные следователи совместно с представителями военного комиссариата Рязанской области и сотрудниками правоохранительных органов продолжают мероприятия по постановке на воинский учет граждан, недавно получивших российское гражданство. Недавний рейд прошел на нескольких торговых и строительных площадках региона, включая 5-ю оптовую базу города Рязани.

Проверен 21 человек, шесть новоиспечённых граждан России направлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Пятеро выразили желание заключить контракт на службу в Вооруженных силах РФ.

С начала 2024 года более 700 граждан, принявших российское гражданство, были поставлены на учет. Среди них свыше 500 человек уже подписали контракты на прохождение военной службы в рядах российской армии.

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