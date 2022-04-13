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Среда, 13 апреля, 2022

В Рязани в 2022 году планируют расселить 4 аварийных дома 

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В Рязани в 2022 году планируют расселить 4 аварийных дома 

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

В Рязани в 2022 году планируют начать расселение 4 домов из аварийного фонда, сообщает пресс-служба мэрии. 

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Речь идёт о домах по адресам: улица Михайловское шоссе, д. 234, улица Введенская, д. 143, улица Цветной бульвар, д. 5, улица 3-й Новопавловский проезд, д. 14. 

Кроме того, обсуждается вопрос о включении домов в поселке Строитель в будущую программу переселения из аварийного фонда, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Предполагаемый вариант переезда — дом №23 по улице Соборной.

В горадминистрации выразили готовность оказать помощь с переездом и транспортировкой мебели. 

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