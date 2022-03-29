Во вторник, 29 марта, в Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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На маршруте теперь работают 15 автобусов большого класса. Интервалы движения транспорта в часы «пик» — 12-15 минут.
Во вторник, 29 марта, в Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На маршруте теперь работают 15 автобусов большого класса. Интервалы движения транспорта в часы «пик» — 12-15 минут.
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