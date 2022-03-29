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Вторник, 29 марта, 2022

В Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16

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В Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16

Александр Ильин
Фото: мэрия Рязани

Во вторник, 29 марта, в Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

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На маршруте теперь работают 15 автобусов большого класса. Интервалы движения транспорта в часы «пик» — 12-15 минут.

«Сотрудниками управления транспорта ежедневно осуществляется мониторинг работы маршрута №16 и анализ пассажиропотока на нем, по результатам которого принимаются решения о необходимости корректировки расписания движения и увеличения количества автобусов», — говорится в сообщении мэрии. 

В Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16
Фото: МУП г.Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»

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