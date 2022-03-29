В Рязани увеличили количество автобусов на маршруте №16

«Сотрудниками управления транспорта ежедневно осуществляется мониторинг работы маршрута №16 и анализ пассажиропотока на нем, по результатам которого принимаются решения о необходимости корректировки расписания движения и увеличения количества автобусов», — говорится в сообщении мэрии.