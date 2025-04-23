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В Рязани установлен новый температурный рекорд для 22 апреля

Алексей Самохин

В субботу, 22 апреля, в Рязани был установлен новый температурный рекорд для этого дня. Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, теперь самая высокая температура, зарегистрированная 22 апреля, составляет +26,6 градуса.

Всего вчера температурные рекорды фиксировались на территории России 37 раз. В том числе и в Москве — на главное метеостанции города ВДНХ было +23,4 градуса.

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По прогнозам Тишковца, сегодня в центре России последний день рекордных температур.

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