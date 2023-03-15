В Рязани установят стелы в память о погибших в ходе СВО

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты рассмотрели вопрос об установке на здании школы № 39 мемориальной доски, призванной увековечить память начальника штаба сводного батальона, старшего лейтенанта ВС РФ Дениса Сорокина. Он героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также депутаты рассмотрели информацию администрации Рязани об увековечивании памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Как было сказано, на областной этап конкурсного отбора инициативных проектов в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» направлены заявки по благоустройству на Богородском кладбище Аллеи памяти воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. В рамках инициативных проектов планируется установка памятных стел и благоустройство прилегающей территории — асфальтирование, озеленение, освещение.

Кроме того, в администрации города Рязани рассматривается обращение матерей и жен военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка об установке в Гвардейском сквере интерактивной панели, 2 информационных стендов, посвященных Героям СВО. В настоящий момент прорабатывается реализация данных предложений.

Также на заседании комитета рассмотрены отчеты о работе в 2022 году двух управлений администрации Рязани — управления образования и молодежной политики и управления культуры.