В Рязани установили кардиостимулятор 100-летней пациентке

В Рязанском кардиодиспансере впервые установили кардиостимулятор 100-летней пациентке. Об этом рассказывает министерство здравоохранения Рязанской области.

— Столь возрастные пациенты бывают очень редко. Это абсолютный рекорд отделения за все время его существования. Пациентка желала продолжать жить, и мы в этом ей от всей души постарались помочь, – говорит заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики, врач сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Владислав Поваров.

Пациентку зовут Антонина Александровна. Она ветеран Великой Отечественной войны, была стрелком на передовой. После войны вышла замуж, устроилась работать на завод, обзавелась садовым участком, где выращивает яблони, груши, вишни, цветы. На здоровье жаловалась редко, и в кардиодиспансере оказалась впервые в своей жизни.

У пациентки были показания к имплантации электрокардиостимулятора. Владислав Поваров отметил, что пожилой возраст не является противопоказанием к процедуре. Тем не менее, риски все равно есть, так как возрастные пациенты очень хрупкие. Врач отметил, что к операции готовились очень тщательно. И пациентка оправдала надежды врачей: Антонина Александровна хорошо перенесла как саму операцию, так и послеоперационный период.

— Теперь частота пульса у нашей пациентки как у совсем здорового человека: от 60 до 80 ударов в минуту. По этому показателю она вернулась в свои восемнадцать лет. До операции пульс был гораздо ниже – около 40 ударов в минуту, периодами опускался до 30. Этому сопутствовали небольшие остановки сердца, протяженностью 3-4 секунды. Теперь эти эпизоды в прошлом, – подчеркивает Владислав Поваров.

В положенное время ветерана выпишут домой. Она будет находиться под наблюдением: встречаться с врачами как минимум раз в год для проверки электрокардиостимулятора, консультаций по возможным проблемам.

На фото — Владислав Поваров.

Снимок пресс-службы министерства здравоохранения Рязанской области.