В Рязани умер врач, сотрудник РязГМУ Евгений Кордюков

В понедельник, 20 декабря, в возрасте 72 лет в Рязани скончался врач высшей квалификационной категории Евгений Кордюков. Об этом сообщил сайт Рязанского медуниверситета.

Евгений Васильевич работал в РязГМУ ассистентом кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики.

Практически вся трудовая жизнь Кордюкова связана с медицинским вузом. Учебное заведение он окончил в 1973 году, затем аспирантуру по патологической анатомии. Работником вуза стал с 1976 года.

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Кордюков проводил практические занятия со студентами и ординаторами, также оказывал содействия судебным органам в качестве эксперта.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.