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Вторник, 16 ноября, 2021
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В Рязани от коронавируса умер старший тренер КСЕ «Торпеда» Николай Катков

7info

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В воскресенье, 14 ноября, в Рязани ушёл из жизни старший тренер клуба спортивных единоборств «Торпеда» Николай Валерьевич Катков. Об этом сообщает страница клуба ВКонтакте.

В комментариях отмечается, что Катков болел коронавирусом.

Прощание со спортсменом пройдёт с 10.00 16 ноября в КСЕ «Торпеда» на улице Затинной, 32Б в Рязани.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования близким людям покойного.

В Рязани от коронавируса умер старший тренер КСЕ «Торпеда» Николай Катков

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