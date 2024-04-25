Четверг, 25 апреля, 2024

В Рязани умер известный врач-психиатр Владимир Модестов

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани в четверг, 25 апреля, скончался известный рязанский врач-психиатр Владимир Георгиевич Модестов. Об этом сообщает региональный минздрав.

Владимир Модестов умер после продолжительной болезни. Ему было 76 лет.

Будущий психиатр родился 21 октября 1947 года в Скопине. Он окончил РГМУ им. Павлова.

Работе в Рязанском областном клиническом психоневрологическом диспансере Владимир Модестов отдал более 40 лет. Он возглавлял дневной стационар более 20 лет. Коллеги отзываются о нем как о высококвалифицированном, грамотном, ответственном специалисте, отмечают его эрудированность, энергичность, требовательность к себе и другим руководителем, доброту, честность, чувство юмора.

Владимир Модестов — автор ряда статей по актуальным вопросам организации психиатрической помощи населению и современным методам лечения больных психиатрическими расстройствами. Он постоянно повышал уровень своей квалификации, внедрял современные методики лечения и реабилитации, имел немало профессиональных и региональных наград.

Прощание с Владимиром Георгиевичем состоится 27 апреля в часовне на Скорбященском кладбище в 10.30.

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