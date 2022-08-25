В Рязани торжественно открыли выставку Михаила Шелковенко

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова приняла участие в торжественном открытии выставки Михаила Шелковенко «Звучащая в гербе история. Геральдика Рязанского края». Экспозиция организована в рамках проведения V Форума древних городов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Михаил Шелковенко — один из самых известных и заслуженных отечественных геральдистов, заместитель председателя Постоянной комиссии Геральдического совета при Президенте РФ по вопросам региональной и муниципальной геральдики, заместитель председателя Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области, Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный художник России.

С 1993 года Михаил Константинович постоянно занимается геральдикой. Им восстановлены в употреблении герб Рязани, гербы всех бывших уездных городов Рязанской губернии, разработаны новые гербы для большинства муниципалитетов Рязанской области, созданы герб и флаг Рязанской области, штандарт и должностной знак её губернатора, флаг Рязани, знаки «Почётный гражданин города Рязани» и «За заслуги перед городом Рязанью». Автор гербов и флагов ряда других муниципальных образований. Им выполнено более 50 рисунков гербов, флагов и знаков для свидетельств об их внесении в Государственный геральдический регистр РФ.

В экспозиции представлены гербы муниципальных образований РО, личные гербы, геральдические гравюры, офорты.

— Очень хочется, чтобы эту уникальную выставку увидели как можно больше людей, потому что это наша история, наша идентичность, а Михаил Константинович и его работы — один из флагманов этой идентичности, — сказала Татьяна Панфилова.

Выставка работает до 9 сентября, со среды по воскресенье с 14.00 до 18.00 в концертно-выставочном зале по адресу: ул. Грибоедова, д. 26/6.