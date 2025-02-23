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Фото: КП-Рязань
Общество

В Рязани ТЦ «Солнечный» в Борках продолжает работу

Алексей Самохин

Торговый центр «Солнечный» в Борках продолжает работу. Об этом сообщает «КП-Рязань»

Пока не закрылся гипермаркет «Лента Эконом», магазин одежды и обуви «Миллер» и другие торговые заведения. При этом журналисты отметили, что посетителей стало меньше. 

На территории перед ТЦ работают автомойка и шашлычная. 

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Сотрудница торгового центра заявила, что магазины все равно закроют, но пока этот момент откладывается. 

Ранее сообщалось, что арендаторы торговых помещений должны были съехать до конца января. 

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