В Рязани суд назначил наказание нарушителям режима повышенной готовности

29 марта Советский районный суд Рязани вынес постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении Д. и М. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Д. и М. допустили невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, совершив тем самым административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Суд, приняв во внимание конкретные обстоятельства дел, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность Д. и М. , к которым суд отнес признание ими своей вины, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, а также данные характеризующие их личности и предшествующее поведение, назначил Д. и М. наказание в виде предупреждения каждому.