В Рязани стоимость питания в школах повысится на 1 рубль 52 копейки

С 1 января 2022 года стоимость питания учащихся в школах повысится на 1 рубль 52 копейки и составит 96 рублей 52 копейки. Об этм сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Также с 1 января повысится плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до 2229 рублей.

Эти изменения вносятся в соответствии с опубликованным постановлением администрации города Рязани на основании размера родительской платы, установленной постановлением правительства Рязанской области (от 21.12.2021 № 392).