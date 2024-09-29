В Рязани стартует фестиваль уличного искусства «Слово» 29 сентября

Рязанцев приглашают на фестиваль уличного искусства «Слово». Он состоится на Рязанской ВДНХ в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщает Комитет по делам молодежи Рязанской области.

Фестиваль реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В 2023 году Рязанская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых», реализуемых по поручению Президента Российской Федерации.

На фестивале гости смогут посетить мастер-классы по граффити, росписи по ткани, декоративно-прикладному искусству и живописи, посмотреть фильм об эмоциях, которые может вызвать искусство, на примере работ рязанского художника Александра Дёмкина. А еще — встретиться с художниками, которые создают муралы в Рязани. Напомним, в рамках программы «Регион для молодых» в Рязани появится восемь муралов, посвященных знаменитым землякам. А вечером гостей фестиваля «Слово» ждет открытый танцевальный баттл от танцевальной лаборатории «Танцуй».

Фестиваль начнется в 11:00. Завершится он в 22:00.

Возрастное ограничение 12+.