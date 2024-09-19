В Рязани создают мурал, посвященный биологу и селекционеру Ивану Мичурину

В Рязани появится мурал, посвященный биологу и селекционеру Ивану Мичурину. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Мурал создается в рамках программы «Регион для молодых». Благодаря ей в Рязани появится восемь муралов, посвященных знаменитым землякам.

Над портретом Ивана Мичурина работает серпуховский художник Роман Мураткин. Ранее он успел создать свои муралы в Ижевске, Мурманске, Южно-Сахалинске, Казани.

Роман Мураткин рассказал, что работает в своей авторской манере. Признается, что высоты он боится и понимает, что работать на ней опасно. Однако в его случае работает известная пословица «глаза боятся – руки делают».

Отмечается, что мурал будет готов в течение пяти дней. Увидеть его можно на улице Яхонтова 15, неподалеку от одноименной площади.

Недавно губернатор Рязанской области на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о появлении первого в Рязани арт-квартала с муралами. Также он сообщил, что в Рязани пройдет фестиваль уличного графического искусства.