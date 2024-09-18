Среда, 18 сентября, 2024

В Рязани появился первый арт-квартал

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/pv.malkov

В Рязани появился первый арт-квартал. О нем на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Фасады домов на улице Рыбацкой и Лесопарковой украсили муралы. Они посвящены народным промыслам, теме русской деревни, воздушным шарам и другим близким рязанцам образам.

Создавал эти муралы рязанский художник Александр Дёмкин. Ему помогали мастера из Санкт-Петербурга, Москвы и Махачкалы. Также творческий проект поддержал рязанский центр креативных индустрий и АО «Гамма».

Отмечается, что предварительно специалисты Госжилинспекции и администрации города согласовали с жителями размещение изображений. Стены расписывали одновременно проведением капремонта фасадов.

— Планируем продолжать проект и украсить строения, входящие в границы большого пешеходного маршрута. Уже обсуждаем с проектировщиками и художниками, — пишет Павел Малков.

В Рязани появился первый арт-квартал
В Рязани появился первый арт-квартал
В Рязани появился первый арт-квартал

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