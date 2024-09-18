В Рязани появился первый арт-квартал. О нем на своей странице во «ВКонтакте» рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Фасады домов на улице Рыбацкой и Лесопарковой украсили муралы. Они посвящены народным промыслам, теме русской деревни, воздушным шарам и другим близким рязанцам образам.

Создавал эти муралы рязанский художник Александр Дёмкин. Ему помогали мастера из Санкт-Петербурга, Москвы и Махачкалы. Также творческий проект поддержал рязанский центр креативных индустрий и АО «Гамма».

Отмечается, что предварительно специалисты Госжилинспекции и администрации города согласовали с жителями размещение изображений. Стены расписывали одновременно проведением капремонта фасадов.