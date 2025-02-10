В Рязани стартовали сразу три Всероссийских конкурса для педагогов

В Рязани 10 февраля в МБОУ «Школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» стартовал муниципальный этап всероссийских конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям». Это самые значимые профессиональные состязания педагогов в нашей стране. Об этом сообщает администрация города.

В очном этапе конкурсов 2025 года принимают участие 22 педагога школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города с лучшими наработками по взаимодействию с родителями: «Просветительское мероприятие с родителями» – новое для конкурса испытание. Учителя проводят разговоры со школьниками на самые важные темы, а для участников конкурса «Сердце отдаю детям» состоится «педагогическое многоборье» (очный анализ и решение педагогических ситуаций).

11 – 12 февраля во всех трех конкурсах идет презентация лучших уроков и занятий. Вечером 12 февраля будут объявлены участники суперфинала. 13 февраля пройдут испытания суперфинала – мастер-классы и блиц-турниры, в которых участники ответят на профессиональные вопросы друг друга в рамках предложенных организаторами направлений.

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Закрытие муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов и торжественная церемония награждения лауреатов и участников состоится 14 февраля в МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества».