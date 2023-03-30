В Рязани стартовали гастроли Таганрогского театра имени Чехова

С 29 марта по 2 апреля на сцене Рязанского театра драмы проходят гастроли Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова. Театральные коллективы на протяжении многих лет связывает тесная творческая дружба. Артисты чеховского театра уже не раз посещали наш город с гастролями и полюбились рязанскому зрителю.

— Дружба наших театров началась с дружбы руководителей. За 11 лет сотрудничества наших коллективов, артисты Рязанского театра драмы много раз приезжали к нам на фестивали и гастроли. Мы в вашем городе уже 4-й раз. На эти гастроли мы привезли то хорошее, что пользуется спросом, популярностью в нашем городе. От гастролей мы ждем зрительского внимание и интереса, нам хочется, чтобы зритель вместе с нами задумался о каких-то вещах, проблемах, которые мы поставили в спектакле, получил удовольствие и хорошее настроение, — отметил художественный руководитель Таганрогского драматического театра Сергей Герт.

Открыла гастроли 29 марта авантюрная комедия по пьесе современного отечественного драматурга Александра Коровкина – «Семейка Краузе». В центре сюжета две пожилые сестры, Роза и Грета, на дом которых положили глаз местные представителя власти. С очередным «заманчивым» предложением, старушек навещает чиновник Бабакин, готовый на все, чтобы заполучить желанную землю. Как избавиться от настырного сотрудника администрации и сохранить дом? В дело вмешивается сама судьба – Бабакин съедает отравленный пирожок и падает замертво. Дальнейшее развитие комедии так или иначе связано с его телом, которое путешествует из комнаты в комнату, не желая покидать дом.

В самый неподходящий момент приезжает любимый племянник Роберт со своей невестой, а следом за ним непутевый Эрик, сбежавший из тюрьмы. Лихо закрученная интрига с детективным началом и череда комических недоразумений никого не оставила равнодушным и задала планку для дальнейших гастрольных постановок.

Уже сегодня, 30 марта, рязанцы смогут посетить яркий, музыкальный спектакль «Зойкина квартира» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Главная героиня, Зоя Пельц, открывает в своей квартире швейную мастерскую-ателье и устраивает там дом свиданий. На сцене царят страсть, любовь, ненависть, измена, алчность, предательство и преступность. К чему приведет всё это главную героиню, узнаем, посетив спектакль. Возрастное ограничение 16+.

Море эмоций, эффектная хореография, авторская музыка и колоритные персонажи, которые проберутся в самые дальние уголки твоей души – все то ждет зрителей 31 марта в спектакле «Пер Гюнт» (18+).

В субботу, 1 апреля, на сцене театра драмы актеры Таганрогского театра имени А.П. Чехова исполнят сразу две постановки. В 12:00 юных зрителей и их родителей ждет красочный спектакль по мотивам русских народных сказок «Василиса Прекрасная». А вечером в 18:00 резанцев приглашают на комедию в двух действиях по пьесе Бранислава Нушича «Доктор философии» (16+).

В воскресенье, 2 апреля, в 12:00 для всех желающих погрузиться в мир сказки актеры вновь исполнят постановку «Василиса Прекрасная».

Завершат гастроли артисты Таганрогского драматического театра музыкальной историей по мотивам одноименной кинокомедии «Небесный тихоход». В центре сюжета три боевых летчика, поклявшиеся друг другу не влюбляться до конца войны. Любовь к Родине, мужество, отвага, юмор, музыка, обилие танцевальных номеров — подарят зрителям незабываемые эмоции и отличное настроение. Посетить постановку можно 2 апреля в 18:00. Возрастное ограничение 16+.