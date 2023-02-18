В Рязани стартовал Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Благотворительный фонд «Мамино сердце» выступил соорганизатором и спонсором 50-х Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе, посвящённых памяти Героя Советского Союза Федора Полетаева и Дню защитника Отечества.

В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 20 регионов России, а также команды стран: Беларусь, Армения, Узбекистан и Сербия.

Участников поприветствовали директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьёва и председатель попечительского совета Владимир Бурмистров. Они отметили, что турнир — это большой спортивный праздник, который призван показать единство и дружбу народов, их сплоченность, пропагандировать здоровый образ жизни.

Почетными гостями соревнований стали генерал-лейтенант ФСБ России, Герой РФ Олег Дуканов, экс — советник главы администрации Рязани, внук Федора Андриановича Федор Полетаев, заслуженный мастер спорта, Чемпион мира, бронзовый призер олимпийских игр 2000 года г. Сидней Алексей Глушков, председатель правления межрегиональной общественной организации Знатоков Конфуцианства в России Цзян Яньбинь, заслуженный мастер спорта по прыжкам в длину, мастер спорта международного класса по бобслею, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов и директор спортивной школы Дворец спорта «Олимпийский», депутат Рязанской городской Думы Олег Смирнов.

Владимир Сергеевич поблагодарил от имени фонда президента Рязанской областной общественной организации «Федерация спортивной борьбы», Хабарова Валерия Николаевича, за его вклад и совместные проекты по пропаганде спорта и формирования патриотического сознания среди подрастающего поколения.

В ходе открытия представители организаций вручили спортсменам и руководителям спортивной борьбы грамоты от Рязанской городской думы, удостоверения Мастера спорта России, присвоили звание «Ветеран — мастер спорта России».

Сборная Ростовской области заняла 1 место в общем командом зачете среди ветеранов.