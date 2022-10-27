В Рязани стартовал региональный сбор «Всё для Победы»

Представители Народного фронта сообщили о запуске сбора «Всё для Победы» в Рязанском регионе. Средства и гуманитарная помощь, направленные в фонд, теперь будут распределяться среди подшефных военных подразделений Рязанской области – в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк и воинское подразделение, которое сейчас формируется в учебном центре в Сельцах.
На данный момент уже сотни рязанцев приняли участие в акции сбора помощи бойцам на передовой. Волонтёры проекта доставили гуманитарные грузы в ЛНР, на Донбасс, Херсонскую область, а также мобилизованным рязанцам в Сельцы и Мулино Нижегородской области.
Сопредседатель регионального штаба Народного фронта, Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов рассказал, что это очень важное и нужное подспорье для бойцов.
Координатор сбора «Всё для Победы» в Рязанской области Иван Крестьянинов рассказал о доставке собранной рязанцами помощи на боевые позиции 6-го казачьего полка им. Платова во время его базирования в городе Стаханов ЛНР.
Помочь своим землякам рязанцы могут несколькими способами:
1. Перевести средства на счёт Фонда «Всё для Победы» по QR-коду
2. Перевести средства на счёт по указанным ниже реквизитам с обязательным указанием назначения платежа sbor.62
3. Принести закупленное снаряжение и обмундирование непосредственно в региональный штаб по адресу ул. Электрозаводская, 63, тел. 777-164.
Сейчас фонд в регионе собирает средства на приобретение большого квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK Combo с подвесом с тепловизионной камерой DJI Zenmuse H20T стоимостью более 1 800 000 рублей.
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
р/с 40703810700000003587
в Банк ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
ИНН 7729452720, КПП 772901001, ОГРН 1147799011766
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40
Для перевода от организаций или юридических лиц нужно предварительно позвонить по телефону 777-164.
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