В Рязани стартовал региональный сбор «Всё для Победы»

Представители Народного фронта сообщили о запуске сбора «Всё для Победы» в Рязанском регионе. Средства и гуманитарная помощь, направленные в фонд, теперь будут распределяться среди подшефных военных подразделений Рязанской области – в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк и воинское подразделение, которое сейчас формируется в учебном центре в Сельцах.

На данный момент уже сотни рязанцев приняли участие в акции сбора помощи бойцам на передовой. Волонтёры проекта доставили гуманитарные грузы в ЛНР, на Донбасс, Херсонскую область, а также мобилизованным рязанцам в Сельцы и Мулино Нижегородской области.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта, Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов рассказал, что это очень важное и нужное подспорье для бойцов.

Андрей Красов: «В блиндажах появляются резервные источники питания, дополнительные инструменты, спальные мешки, резервная форма, которой можно пользоваться, пока основное обмундирование либо в починке, либо сушится»

Координатор сбора «Всё для Победы» в Рязанской области Иван Крестьянинов рассказал о доставке собранной рязанцами помощи на боевые позиции 6-го казачьего полка им. Платова во время его базирования в городе Стаханов ЛНР.

Помочь своим землякам рязанцы могут несколькими способами:

1. Перевести средства на счёт Фонда «Всё для Победы» по QR-коду

2. Перевести средства на счёт по указанным ниже реквизитам с обязательным указанием назначения платежа sbor.62

3. Принести закупленное снаряжение и обмундирование непосредственно в региональный штаб по адресу ул. Электрозаводская, 63, тел. 777-164.

Сейчас фонд в регионе собирает средства на приобретение большого квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK Combo с подвесом с тепловизионной камерой DJI Zenmuse H20T стоимостью более 1 800 000 рублей.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:

р/с 40703810700000003587

в Банк ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

БИК 044525555

к/с 30101810400000000555

ИНН 7729452720, КПП 772901001, ОГРН 1147799011766

Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40

Для перевода от организаций или юридических лиц нужно предварительно позвонить по телефону 777-164.

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