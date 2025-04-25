В Рязани стартовал проект «Военные ветры», посвящённый 80-летию Победы

Театр на Соборной представил новый проект «Военные ветры», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятие организовано совместно с Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Рязанской областной детской библиотекой имени Б. И. Жаворонкова.

В проект входит показ спектаклей военно-патриотической тематики, выставка «Истории из военного чемодана», документальный фильм о работе театра в военные годы, а также экспозиция «Вперёд, к победе!» в музее-заповеднике.

Первым спектаклем стала постановка «Белые кораблики» по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат». Она погружает зрителей в трагические события блокадного Ленинграда, показывая войну глазами детей. На сцене всего три актёра, но их игра, дополненная минималистичными декорациями, фотографиями, записями, символическими деталями отлично передаёт атмосферу безысходности и боли.

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«Самое страшное, что мы ко всему привыкли», — говорит одна из героинь, девочка Лика, потерявшая всех близких. Спектакль не даёт зрителю надежды на счастливый финал. С помощью открытой концовки режиссёр напоминает всем присутствующим о том, что война не должна повториться.

Проект «Военные ветры» — это не только память о прошлом, но и важный урок для будущих поколений. Мы должны сохранить историю и не допустить новых трагедий.

Олеся Чугунова